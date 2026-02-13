Sant’Antonio Abate. Rifiuti sulle sponde del Marna, individuati i responsabili: costretti a ripulire e multati

Questa volta, a occuparsi della pulizia non sono stati gli operatori ecologici bensì gli stessi trasgressori.

Operazione di tolleranza zero contro l’inciviltà ambientale a Sant’Antonio Abate, dove i rifiuti abbandonati nei giorni scorsi lungo le sponde del Marna sono stati finalmente rimossi. Ma, questa volta, a occuparsi della pulizia non sono stati gli operatori ecologici bensì gli stessi trasgressori.

A renderlo noto è stata il sindaco Ilaria Abagnale, che ha spiegato come, grazie a un’attenta attività investigativa della Polizia Municipale, i responsabili siano stati individuati e obbligati a tornare sul posto per raccogliere personalmente i rifiuti e conferirli correttamente in discarica. Oltre alla bonifica dell’area, per loro è scattata anche la sanzione prevista dalla legge.

Un’azione simbolica ma concreta, che l’amministrazione comunale ha voluto sottolineare come questione di principio: chi sporca e danneggia il territorio deve assumersi fino in fondo le proprie responsabilità, senza che i costi ricadano sull’intera collettività.

L’area del Marna è ora tornata pulita e sotto controllo, con l’impegno – ribadito dal Comune – di continuare il monitoraggio per contrastare nuovi episodi di abbandono illecito di rifiuti.