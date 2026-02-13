Terrore a Secondigliano: aggredisce i fratelli, uno ferito con un coltello. Arrestato 38enne

Intervento dei Carabinieri dopo una violenta lite familiare: l’uomo avrebbe maltrattato da tempo fratelli e genitori. Due i feriti, trasportati in ospedale con prognosi di alcuni giorni.

Momenti di forte tensione a Napoli, nel quartiere Secondigliano, dove un uomo di 38 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia al termine di una violenta aggressione avvenuta all’interno dell’abitazione di famiglia.

L’intervento dei militari è scattato dopo una segnalazione al numero di emergenza 112 che riferiva urla e una colluttazione in corso.

All’arrivo sul posto, i Carabinieri si sono trovati davanti a una scena drammatica, con tracce di sangue nell’appartamento e i familiari sotto shock.

Secondo la ricostruzione effettuata dai militari, il 38enne avrebbe dapprima aggredito il fratello di 20 anni, per poi rivolgere la propria furia contro l’altro fratello, di 40 anni, che ha riportato le conseguenze più gravi.

Quest’ultimo è stato colpito alla coscia con un coltello da cucina.

Mentre i sanitari del 118 prestavano le prime cure ai feriti, i Carabinieri sono riusciti a bloccare l’aggressore e a ricostruire quanto accaduto.

Dalle testimonianze raccolte emergerebbe un quadro di violenze e maltrattamenti protratti nel tempo non solo nei confronti dei fratelli, ma anche dei genitori.

Tra le possibili cause alla base dell’ennesimo episodio di violenza, gli investigatori non escludono la dipendenza dell’uomo da sostanze stupefacenti, che potrebbe aver contribuito a scatenarne l’aggressività.

Le due vittime sono state medicate e dimesse con prognosi rispettivamente di quattro e sei giorni. L’arrestato, invece, è stato trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’episodio riporta ancora una volta l’attenzione sul tema della violenza domestica, spesso consumata tra le mura di casa e difficile da denunciare fino a quando la situazione non degenera.