Topo morto in una pentola alla mensa scolastica di San Paolo Belsito: scattano controlli

Brutta scoperta all’interno dell’Istituto Comprensivo G. Costantini di San Paolo Belsito, dove un topo morto è stato rinvenuto in una pentola poco prima della distribuzione dei pasti agli alunni della scuola primaria.

A lanciare l’allarme è stata la dirigente scolastica, che ha immediatamente contattato i Carabinieri. L’animale è stato trovato da un’operatrice della società incaricata della refezione scolastica durante le operazioni preliminari alla somministrazione.

Nessun bambino ha consumato il cibo. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell’ASL di Marigliano e i NAS di Napoli, che hanno sequestrato il topo e avviato gli accertamenti sanitari per chiarire l’origine della contaminazione e verificare eventuali responsabilità.