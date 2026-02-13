Traffico di droga tra Campania e Calabria: Riesame su un 34enne di Sarno

L’uomo era stato ferito in un attentato avvenuto l’8 novembre scorso nella zona Farina di Crotone mentre trasportava oltre tre chili e mezzo di hashish suddivisi in panetti.

I giudici del Riesame di Catanzaro si sono riservati la decisione sulla richiesta di arresto per Carlo Nocera, 34enne originario di Sarno, ritenuto coinvolto in un vasto giro di spaccio che dalla Campania arrivava fino alla Calabria.

L’uomo era stato ferito in un attentato avvenuto l’8 novembre scorso nella zona Farina di Crotone mentre trasportava oltre tre chili e mezzo di hashish suddivisi in panetti. Raggiunto da numerosi colpi di pistola calibro 7,65, era stato trasferito d’urgenza all’Ospedale Pugliese di Catanzaro, dove i medici avevano estratto un proiettile con un intervento chirurgico delicato.

Per il tentato omicidio sono finiti in carcere due giovani crotonesi: Raffaele Avallini, 26 anni, e Pasquale Cosco, 23 anni, ritenuti coinvolti nello stesso circuito di spaccio, come riportato da “Metropolis“.

Le indagini della Squadra Mobile si sono concentrate sul traffico di stupefacenti e sulla gestione delle piazze di spaccio cittadine. Gli investigatori hanno individuato un’auto che, nel giorno dell’agguato, aveva seguito più volte lo stesso percorso del veicolo di Nocera: i controlli hanno poi confermato che era utilizzata dai due arrestati, portando alla richiesta di fermo.

Per Nocera, attualmente sottoposto all’obbligo di dimora, il pubblico ministero Matteo Staccini ha presentato appello al Riesame contro la precedente scarcerazione disposta dal giudice. La decisione dei magistrati è attesa nelle prossime ore.