Tragedia a Sant’Egidio del Monte Albino, uomo si accascia in strada e muore

Un uomo di circa cinquant’anni, originario di Ravello, è morto improvvisamente nella serata di oggi, intorno alle 20, in viale Kennedy a Sant’Egidio del Monte Albino.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo aveva appena accostato l’auto quando, una volta sceso dal veicolo, si è accasciato al suolo sotto gli occhi di alcuni presenti. Immediata la richiesta di soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare: il personale del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di rito, mentre i familiari, avvisati dell’accaduto, hanno raggiunto la zona sconvolti dall’improvvisa tragedia. Le cause della morte restano al momento da chiarire.