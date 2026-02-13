Tragedia ad Agropoli: muore anche la moglie dell’uomo alla guida dell’auto precipitata nel vuoto

Si aggrava il bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi ad Agropoli: è deceduta anche la donna rimasta gravemente ferita nello schianto in cui aveva già perso la vita il marito.

La coppia, entrambi anziani coniugi residenti a Castellabate, viaggiava a bordo dell’auto precipitata nel vuoto dopo aver sfondato una ringhiera di protezione.

La donna, 82 anni, era stata inizialmente trasportata all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per poi essere trasferita in una struttura sanitaria di Salerno, dove era ricoverata in condizioni critiche.

Nonostante i tentativi dei medici, le gravi lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate fatali.

L’incidente si era verificato lungo via Gianbattista Vico, nei pressi dell’Istituto Clinico Mediterraneo.

Alla guida della BMW di grossa cilindrata si trovava il marito, 84 anni, morto sul colpo dopo che il veicolo, per cause ancora in corso di accertamento, ha sfondato la barriera di protezione precipitando per alcuni metri in un parcheggio privato sottostante, terminando la corsa contro un’auto in sosta.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe un possibile malore del conducente, che avrebbe causato la perdita di controllo del mezzo.

Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, i sanitari del 118, i carabinieri della Compagnia cilentana e la polizia locale, impegnati nei rilievi e nella messa in sicurezza dell’area.

La comunità locale si stringe ora attorno ai familiari della coppia.

I funerali della donna si terranno domani alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria a Mare, a Santa Maria di Castellabate.