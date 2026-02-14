Scabbia al Ruggi di Salerno, otto casi tra pazienti e operatori sanitari: attivate misure di sicurezza

A renderlo noto è la Direzione aziendale, che ha confermato l’immediata attivazione delle misure previste dai protocolli epidemiologici.

«Le misure di controllo e sorveglianza sanitaria sono state avviate tempestivamente», comunica l’ospedale, sottolineando che la situazione è costantemente monitorata dalla Direzione Medica e dal Servizio di Sorveglianza Sanitaria e di Prevenzione e Protezione.

Parallelamente sono state effettuate operazioni straordinarie di sanificazione negli ambienti interessati, comprendenti superfici e arredi, per ridurre ogni possibile rischio di diffusione del contagio.

Secondo le prime ricostruzioni, l’origine del focolaio potrebbe essere collegata al ricovero di un paziente proveniente da un’altra struttura sanitaria.

I cinque operatori socio-sanitari del reparto di Cardiologia, risultati positivi, sono attualmente in sorveglianza domiciliare e stanno seguendo le terapie previste.

I tre pazienti coinvolti, invece, risultano ricoverati in reparti differenti e sono stati sottoposti alle procedure di isolamento necessarie.

La Direzione sanitaria ribadisce che tutte le misure previste sono state applicate con tempestività per garantire la sicurezza dei degenti e del personale sanitario, mentre il monitoraggio proseguirà nei prossimi giorni per verificare l’assenza di ulteriori contagi.