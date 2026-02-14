Angri, giornata dedicata alla menopausa: prevenzione e salute femminile al centro dell’iniziativa

A Angri incontro informativo dedicato alla menopausa con esperti e consulenze per promuovere prevenzione, salute e benessere delle donne.

In un periodo in cui ottenere visite e consulenze sanitarie può significare affrontare lunghe liste d’attesa, iniziative territoriali dedicate alla prevenzione diventano strumenti concreti per garantire ai cittadini accesso rapido a informazione e assistenza.

Non solo San Valentino: la mattinata del 14 febbraio ad Angri si è trasformata in un appuntamento dedicato alla salute e alla consapevolezza femminile, con un incontro interamente focalizzato sulla menopausa e sul benessere della donna.

Presso la Casa del Cittadino, alle ore 10, il Comune di Angri, insieme alla Commissione Pari Opportunità, all’associazione Salute Donna e al Comitato Croce Rossa dell’Agro, ha promosso una giornata informativa per affrontare una fase naturale ma spesso poco discussa della vita femminile.

L’iniziativa, sostenuta anche dall’avvocato e consigliere comunale Anna Parlato, ha offerto uno spazio di confronto e consulenza grazie alla partecipazione delle dottoresse Patrizia Santoro e Dina Bianco, che hanno guidato il pubblico attraverso temi legati alla prevenzione, al cambiamento fisico e psicologico e alla gestione dei sintomi.

Durante la giornata sono stati affrontati anche aspetti legati alla cura della pelle e ai controlli periodici, sottolineando quanto l’informazione rappresenti il primo passo verso la tutela della salute.

L’obiettivo dell’evento è stato quello di fornire strumenti concreti per affrontare la menopausa con maggiore serenità, promuovendo la cultura della prevenzione e incoraggiando le donne a prendersi cura del proprio benessere.

Un’occasione di condivisione che ha ribadito come informarsi significhi proteggere la propria salute e come la partecipazione attiva rappresenti un gesto di rispetto verso sé stesse e la propria qualità di vita.