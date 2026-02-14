Carcasse bruciate e amianto a due passi dal Vulcano Buono: allarme rifiuti a Nola

Un vero e proprio cimitero di auto rubate, molte delle quali incendiate, abbandonate tra rifiuti pericolosi e lastre di amianto a pochi metri dall’ingresso del Vulcano Buono.

Un vero e proprio cimitero di auto rubate, molte delle quali incendiate, abbandonate tra rifiuti pericolosi e lastre di amianto a pochi metri dall’ingresso del Vulcano Buono. È lo scenario inquietante emerso durante un sopralluogo effettuato ieri in località Boscofangone, nel territorio di Nola, dal deputato Francesco Emilio Borrelli, dall’attivista ecologista Alessandro Cannavacciuolo e da alcuni membri dell’associazione Volontari antiroghi Acerra.

Una bomba ecologica a cielo aperto, già più volte segnalata, ma ancora lasciata nell’incuria e nell’indifferenza generale. «Situazioni come questa dimostrano che la Terra dei Fuochi non è mai scomparsa, anzi sta tornando con forza – ha denunciato Borrelli –. Le norme sugli ecoreati, così come sono oggi, non bastano: mancano controlli e personale per contrastare davvero questi crimini».

Secondo Cannavacciuolo, l’area continua a essere utilizzata per lo smaltimento illegale di rifiuti speciali e veicoli rubati. «Qui finiscono le auto che le organizzazioni criminali non riescono a rivendere o a smontare per il mercato nero. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi sversamenti: ci aspettiamo un sequestro immediato per fermare questo scempio».

L’ennesima ferita ambientale che riaccende i riflettori su un territorio già duramente colpito dall’inquinamento e dall’illegalità.