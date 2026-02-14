Cuore danneggiato al Monaldi, il Bambino Gesù: “Il piccolo non è più trapiantabile”

Dal Monaldi, però, sarebbe arrivata una netta opposizione, in particolare da parte del medico che ha eseguito l’intervento, convinto che il bambino sia ancora operabile.

Arriva un parere che scuote profondamente la vicenda del piccolo paziente sottoposto al trapianto all’Ospedale Monaldi di Napoli, dove l’organo destinato al bambino sarebbe stato compromesso perché conservato con ghiaccio secco invece che con le modalità corrette.

Secondo quanto comunicato dal legale della famiglia, Francesco Petruzzi, è giunta la valutazione dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, centro di riferimento europeo per la cardiochirurgia pediatrica. Il verdetto è durissimo: il bambino, allo stato attuale, “non è più trapiantabile”.

«La direzione sanitaria ci ha confermato che il parere del Bambino Gesù è arrivato ed è negativo – ha spiegato l’avvocato – secondo i medici romani il piccolo non può più affrontare un nuovo trapianto».

Dal Monaldi, però, sarebbe arrivata una netta opposizione, in particolare da parte del medico che ha eseguito l’intervento, convinto che il bambino sia ancora operabile. Per questo motivo il piccolo resta al momento inserito nella lista trapianti, in attesa di ulteriori valutazioni.

Una vicenda che continua a sollevare interrogativi pesantissimi sulla gestione sanitaria del caso e che potrebbe avere importanti sviluppi sia sul piano medico che giudiziario.