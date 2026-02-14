Ictus a Ravello, anziano trasferito d’urgenza in elisoccorso al Ruggi di Salerno

Momenti di forte tensione nel pomeriggio di ieri a Ravello, dove un uomo anziano è stato colpito da un improvviso ictus. Le sue condizioni hanno reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, che è atterrato al campo sportivo di Scala per il trasferimento urgente all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

Nonostante le difficoltà legate alla chiusura della strada a Vietri sul Mare per la recente frana, la tempestività dei soccorsi aerei si è rivelata decisiva. Restano ore di apprensione per le condizioni dell’anziano, affidato ora alle cure dei medici.