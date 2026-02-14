Inseguimento nella notte nel Vallo di Diano: banda fermata dopo un furto

Colpo notturno a San Pietro al Tanagro, dove una banda ritenuta responsabile di un furto è stata bloccata al termine di un inseguimento ad alta tensione. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina, guidata dal capitano Veronica Pastori.

Dopo il colpo, i malviventi sono stati intercettati da una pattuglia impegnata nei controlli del territorio. Alla vista delle divise hanno tentato la fuga, attraversando le strade di Sant’Arsenio e Polla, per poi immettersi sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, come riporta “SalernoToday”.

L’inseguimento si è concluso a Sicignano degli Alburni, dove i militari sono riusciti a bloccare il veicolo e fermare i componenti della banda. Sono in corso gli accertamenti per chiarire nel dettaglio le responsabilità e ricostruire l’intera dinamica dei fatti.