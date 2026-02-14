Malore fatale, Amalfi in lutto per Pietro Lagrotta: annullati gli eventi in città

È morto Pietro Lagrotta, 53 anni, stroncato da un malore che nei giorni scorsi aveva reso necessario il ricovero d’urgenza presso l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno.

Un dolore improvviso ha colpito l’intera comunità della Costiera Amalfitana: è morto Pietro Lagrotta, 53 anni, stroncato da un malore che nei giorni scorsi aveva reso necessario il ricovero d’urgenza presso l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

Le sue condizioni erano apparse subito gravi e, nonostante gli sforzi dei medici, in serata il suo cuore ha cessato di battere. La notizia si è diffusa rapidamente tra familiari, amici e conoscenti, lasciando sgomento in quanti lo ricordano come una presenza discreta, sempre disponibile e al servizio della città.

Profondo il cordoglio espresso dal sindaco di Amalfi Daniele Milano, che insieme all’amministrazione comunale ha annunciato l’annullamento di tutti gli eventi in programma nei prossimi tre giorni in segno di lutto e vicinanza alla famiglia.

La scomparsa di Pietro Lagrotta lascia un vuoto sentito in tutta la comunità amalfitana.