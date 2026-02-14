Pagani Protagonista rinnova il sostegno al sindaco De Prisco a fine consiliatura

La lista civica Pagani Protagonista ha diffuso un comunicato con cui rinnova pubblicamente la propria vicinanza e il convinto sostegno al sindaco di Pagani.

La lista civica Pagani Protagonista ha diffuso un comunicato con cui rinnova pubblicamente la propria vicinanza e il convinto sostegno al sindaco di Pagani, Raffaele Maria De Prisco, al termine della consiliatura.

Nel documento il gruppo sottolinea di aver condiviso sin dall’inizio la visione amministrativa del primo cittadino, lavorando in un contesto definito “particolarmente complesso”, segnato dal dissesto finanziario dell’ente e, successivamente, dall’emergenza Covid-19. Due fasi che – si legge – hanno richiesto rigore, responsabilità e scelte difficili per garantire i servizi essenziali e sostenere le fasce più fragili della popolazione.

Tra i principali risultati rivendicati, la lista evidenzia l’uscita del Comune dalla condizione di dissesto economico, il rafforzamento della macchina amministrativa con oltre quaranta assunzioni e una serie di interventi nei settori delle opere pubbliche, delle politiche sociali e dei servizi cimiteriali.

A firmare il comunicato sono i consiglieri comunali Tommaso Passamano (capogruppo) e Angela Mandiello, insieme all’assessore Bartolomeo Picaro, che confermano la volontà di proseguire un percorso politico fondato su responsabilità, coerenza e visione condivisa per il futuro della città.