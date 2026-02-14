“Più amore, per favore”: l’artista di Pompei Nello Petrucci conquista Bologna

Un’esposizione che, tra colori, installazioni e messaggi in 26 lingue, invita a riscoprire l’amore come risposta al caos del presente.

Un messaggio potente, semplice e universale prende forma a Bologna con “The Touch of Vision”, la prima mostra personale nel capoluogo emiliano dell’artista di Pompei Nello Petrucci, ospitata negli spazi della galleria Portanova12 e visitabile fino al 7 marzo 2026.

Al centro dell’esposizione c’è una grande opera realizzata dal vivo durante l’inaugurazione: una mano che apre una sorta di varco da cui emerge un volto con un occhio rivolto direttamente allo spettatore. Un’immagine forte, costruita con la tecnica dell’halftone, che rappresenta l’urgenza di aprirsi agli altri in un tempo segnato da conflitti, paure e divisioni.

Intorno, un’esplosione di colori – rossi, blu, gialli – racconta il caos del mondo contemporaneo, mentre quel gesto di “schiudere” diventa simbolo di resistenza emotiva e speranza. Non siamo solo noi a guardare l’opera: è l’opera che guarda noi, invitandoci a riflettere.

La mostra, curata da Massimo Cattafi, propone anche una serie di manifesti con la scritta “Più amore, per favore” tradotta in 26 lingue diverse: un richiamo diretto all’intelligenza emotiva e alla necessità di rimettere al centro le relazioni umane.

Accanto a questi, un’installazione più intima raccoglie frammenti di pensieri, immagini e parole sospesi in un liquido trasparente, come piccole reliquie del presente. Singolarmente sono tracce di vita, insieme diventano una mappa emotiva che parla di fragilità, memoria e speranza.

Street artist e filmmaker originario di Pompei, Petrucci porta avanti da anni una ricerca che unisce arte e impegno sociale, anche attraverso il progetto Art Helps People, trasformando la creatività in strumento concreto di aiuto.