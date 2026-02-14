Pompei, stop al presidio delle guide private: il Parco chiarisce le novità per visitatori e operatori

Pompei elimina il presidio delle guide private: il Parco Archeologico chiarisce le novità del regolamento 2025 e garantisce continuità nei servizi di visita e didattica.

Il Parco Archeologico di Pompei interviene con una nota stampa per chiarire le notizie circolate nelle ultime settimane sul presidio delle guide private all’interno dell’area archeologica, spiegando le ragioni che hanno portato alla revisione del servizio e assicurando la continuità dell’offerta culturale per il pubblico.

Il presidio delle guide private all’interno del sito archeologico di Pompei era stato istituito nel 2010 come misura emergenziale, con l’obiettivo di regolamentare l’incontro tra visitatori e professionisti autorizzati che operavano in autonomia.

Oggi, tuttavia, il contesto è profondamente cambiato e quelle condizioni straordinarie risultano ormai superate.

Già nel 2018 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva contestato la presenza di postazioni analoghe in diversi siti culturali italiani, successivamente eliminate. Pompei rappresentava dunque l’ultimo caso rimasto attivo.

Nuove modalità di visita e calo della domanda

Il Parco sottolinea inoltre come, soprattutto dopo la pandemia, le abitudini dei visitatori siano mutate: molti turisti arrivano già con visite guidate prenotate online o attraverso agenzie di viaggio, riducendo significativamente la richiesta diretta di servizi in loco.

Allo stesso tempo, negli ultimi anni si sono moltiplicate segnalazioni e lamentele da parte dei visitatori legate al presidio delle guide private, riguardanti in particolare:

scarsa trasparenza nell’offerta,

qualità non sempre adeguata delle visite,

competenze linguistiche dichiarate ma non sempre riscontrate,

assenza di regolare fatturazione.

Trattandosi di professionisti autonomi, il Parco non ha potuto intervenire in maniera risolutiva, trovandosi tuttavia associato a un servizio privato che esulava dalle proprie competenze.

Il nuovo regolamento del 2025

Con il regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione nel 2025, il Parco recepisce l’evoluzione normativa e organizzativa del settore, eliminando definitivamente il presidio interno delle guide private.

La decisione non impedisce l’esercizio della professione: le guide abilitate potranno continuare a operare all’interno del sito, come avviene negli altri musei e parchi archeologici italiani e internazionali. Parallelamente, il Parco ha potenziato i propri servizi didattici e culturali per garantire un’offerta strutturata al pubblico.

Secondo l’amministrazione, la novità non comporterà alcuna riduzione dei servizi per i visitatori, ma anzi permetterà maggiore chiarezza nella scelta tra offerte pubbliche e private.

Le parole del direttore

Il direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel, sottolinea come il cambiamento possa rappresentare un’opportunità anche per le guide professionali:

«Credo che alla fine questo cambiamento farà bene a tutti, incluse le guide. È un lavoro complesso, bellissimo e importante e il Parco continuerà a lavorare affinché i professionisti più qualificati possano operare nelle migliori condizioni possibili».

Il direttore ricorda inoltre che proprio in queste settimane è in corso un programma di formazione e aggiornamento per le guide, iniziativa accolta con grande partecipazione.

Un percorso che punta dunque a superare una situazione ormai anomala, allineando l’organizzazione delle visite guidate agli standard adottati in altre realtà museali, come il Parco Archeologico di Paestum e Velia, e nei principali siti culturali internazionali.