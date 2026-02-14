Referendum sulla giustizia, nasce a Battipaglia il comitato “Sì Separa” per il Sì alla riforma

Entra nel vivo anche a Battipaglia il confronto in vista del referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere in magistratura.

Entra nel vivo anche a Battipaglia il confronto in vista del referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere in magistratura. Nei giorni scorsi è stato ufficialmente costituito il Comitato territoriale Sì Separa – Battipaglia, promosso dalla Fondazione Luigi Einaudi a sostegno delle ragioni del Sì.

L’iniziativa nasce su impulso dell’avvocato Lorenzo Forlano, recentemente premiato per il suo percorso universitario, e ha già raccolto l’adesione di diversi giovani giuristi del territorio, tra cui Michele Mastia, Alfredo Fierro e Nicola Paladino.

«La composizione giovane del Comitato rappresenta un segnale di rinnovamento: vogliamo parlare soprattutto alle nuove generazioni, che meritano una giustizia più credibile, imparziale e comprensibile», ha spiegato Forlano.

Il gruppo è già al lavoro per organizzare incontri pubblici e momenti di informazione sul territorio, con l’obiettivo di illustrare i contenuti della riforma e rafforzare il fronte del Sì in vista della consultazione.

Secondo i promotori, una giustizia realmente terza non può prescindere da una netta distinzione tra chi esercita l’azione penale e chi giudica. La riforma – sottolineano – prevede percorsi separati per magistrati requirenti e giudicanti, che si incontrano solo nel processo, in linea con quanto avviene nella maggior parte dei Paesi europei, per garantire maggiore trasparenza e rafforzare la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario.