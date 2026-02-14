Riaprono le Grotte di Pertosa-Auletta: al via la nuova stagione MIdA con Mario Tozzi

La Fondazione MIdA annuncia la riapertura delle Grotte di Pertosa-Auletta, nel Salernitano, a partire da domani, sabato 14 febbraio, dopo il consueto fermo biologico annuale necessario a tutelare l’equilibrio dell’ecosistema sotterraneo. Con la riapertura prende ufficialmente il via anche la nuova stagione dei Musei Integrati dell’Ambiente, che comprendono il Museo del Suolo di Pertosa e il Museo Speleo-Archeologico di Pertosa.

A inaugurare simbolicamente la stagione, alle 11 presso l’antro delle grotte, sarà il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi, primo ricercatore del CNR, che parteciperà a un evento aperto al pubblico. Tozzi sarà anche il primo “traghettatore dell’anno”, nuova tradizione voluta dalla Fondazione: ogni stagione una personalità del mondo scientifico e culturale attraverserà il fiume sotterraneo Negro per segnare l’avvio delle visite.

Nei prossimi mesi è previsto inoltre il progressivo ripristino e la riapertura di alcuni rami speleologici del complesso carsico, grazie a interventi di studio, messa in sicurezza e rinnovo dell’illuminazione, che arricchiranno ulteriormente l’esperienza dei visitatori nel rispetto della sostenibilità ambientale.

Ripartono anche le attività museali: il Museo del Suolo conferma il suo ruolo di centro di divulgazione scientifica con percorsi interattivi e multimediali, mentre il Museo Speleo-Archeologico torna a pieno regime dopo i lavori di ammodernamento, con un allestimento arricchito dagli ultimi ritrovamenti archeologici.

La riapertura coincide con San Valentino, ricorrenza da tempo legata alle grotte, divenute meta suggestiva per molte coppie. Simbolo di questo legame è la colonna naturale chiamata “Il Bacio”, formata dall’incontro millenario tra una stalattite e una stalagmite, oggi uno degli elementi più iconici dell’intero complesso carsico.