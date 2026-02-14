Spaccio su quattro ruote a Giugliano: fermati dai carabinieri con droga e contanti

Due giovani bloccati durante un controllo in via Orsa Maggiore: sequestrate dosi di cocaina, crack e marijuana già pronte per la vendita.

Operazione antidroga dei carabinieri a Giugliano in Campania, dove un normale controllo del territorio si è trasformato in un intervento contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio di pattugliamento, i militari della sezione radiomobile hanno notato due automobili ferme una accanto all’altra in via Orsa Maggiore.

L’atteggiamento degli occupanti ha insospettito i carabinieri, che hanno deciso di procedere a un controllo approfondito.

La successiva perquisizione ha portato al rinvenimento di diversi involucri contenenti sostanze stupefacenti, già suddivise in dosi pronte per la vendita al dettaglio.

Nel dettaglio, sono state sequestrate dosi di cocaina, crack e marijuana, insieme a 860 euro in contanti, ritenuti presumibile provento dell’attività di spaccio.

I due uomini fermati, C. R. , 22 anni, residente a Napoli, ed E. N., di Qualiano, sono stati arrestati e restano ora in attesa di giudizio.

L’operazione rientra nell’ambito dei controlli rafforzati messi in campo dalle forze dell’ordine per contrastare il traffico e la vendita di droga sul territorio, fenomeno che continua a rappresentare una delle principali criticità per la sicurezza urbana.