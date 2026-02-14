Spaccio tra Vomero e hinterland: doppio blitz dei Carabinieri, due arresti in poche ore

Operazioni antidroga tra Napoli e provincia: fermati un pusher al Vomero e una donna a Crispano con crack, cocaina e denaro contante. Intensificati i controlli sul territorio.

Doppia operazione antidroga dei Carabinieri tra Napoli e provincia, dove in poche ore sono scattati due arresti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, confermando l’intensificazione dei controlli nelle aree considerate più sensibili.

Il primo intervento è avvenuto nel quartiere Vomero, in via Caldieri, dove i militari del Nucleo Operativo della compagnia locale avevano predisposto un servizio mirato per contrastare lo spaccio al dettaglio.

Dopo un’attenta osservazione, i carabinieri hanno individuato un uomo già noto alle forze dell’ordine, fermo accanto al proprio scooter mentre attendeva l’arrivo di un acquirente.

Lo scambio di droga è avvenuto in pochi secondi, ma è bastato per far scattare l’intervento dei militari, che hanno immediatamente bloccato sia il presunto pusher sia il cliente.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire 14 dosi di cocaina e 30 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’uomo, 32 anni, è stato arrestato, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Un secondo intervento è stato effettuato poco dopo a Crispano, dove i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Caivano, durante un normale servizio di pattugliamento, hanno notato una donna già conosciuta dalle forze dell’ordine e hanno deciso di procedere a un controllo.

La perquisizione ha portato alla scoperta di 20 dosi tra crack e cocaina nascoste negli indumenti, oltre a 390 euro in contanti, somma ritenuta compatibile con l’attività di spaccio.

Anche per la 49enne è scattato l’arresto.

Le operazioni rientrano nel più ampio piano di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti attuato dalle forze dell’ordine nell’area metropolitana napoletana, con l’obiettivo di colpire il mercato della droga al dettaglio e aumentare la sicurezza percepita nei quartieri cittadini e nei comuni della provincia.