Villaggio olimpico di Cortina, preservativi esauriti in tre giorni: l’altra faccia dei Giochi invernali

Le scorte di preservativi distribuite agli atleti nel villaggio olimpico di Cortina, allestito nella zona di Fiames, risultano già esaurite a pochi giorni dall’inizio delle attività legate alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Un dettaglio curioso che racconta un lato meno noto dei Giochi: quello della vita sociale e privata degli sportivi impegnati nella competizione.

Secondo quanto riferito da un atleta rimasto anonimo, le forniture disponibili sarebbero terminate nel giro di appena tre giorni. «Ci hanno assicurato che arriveranno nuove scorte, ma non sappiamo quando», ha spiegato alla stampa.

La distribuzione di preservativi nei villaggi olimpici non rappresenta una novità, ma una consuetudine ormai consolidata, legata a campagne di prevenzione sanitaria e tutela della salute degli atleti.

Anche le autorità regionali hanno ribadito l’importanza della prevenzione, sottolineando come iniziative di questo tipo rientrino nelle politiche di promozione del benessere durante grandi eventi sportivi internazionali.

In passato numeri simili avevano già fatto discutere: alle Olimpiadi di Parigi, ad esempio, furono distribuiti circa 300 mila preservativi agli sportivi presenti nei vari villaggi.

Vita sociale e incontri tra gare e allenamenti

Tra allenamenti, gare e cerimonie ufficiali, non mancano momenti di socialità tra gli atleti. Con l’avvicinarsi di San Valentino, l’atmosfera nei villaggi sembra essersi animata ulteriormente.

A far parlare di sé è stata anche la slittinista statunitense Sophia Kirkby, che sui social ha scherzato sulla ricerca di un appuntamento durante i Giochi, raccontando le difficoltà di conciliare sport e vita privata tra orari serrati, viaggi continui e coprifuoco anticipati.

Nei diversi villaggi olimpici, tuttavia, vigono regolamenti differenti: a Milano, ad esempio, le visite negli alloggi tra atleti di nazioni diverse risultano limitate.

Questo avrebbe portato alcuni sportivi a utilizzare spazi comuni e aree relax per ritagliarsi momenti di privacy.

A Cortina, intanto, si attende l’arrivo di nuove forniture per risolvere il problema delle scorte insufficienti.

Un dettaglio logistico che, pur marginale rispetto alle competizioni sportive, racconta come anche nei contesti più agonistici rimanga spazio per la dimensione personale degli atleti.