Cuore danneggiato dal ghiaccio secco: nuove ombre sul trapianto del bambino di Napoli

Sarebbe stato trasportato all’interno di una semplice scatola di plastica il cuore destinato al trapianto del piccolo paziente di Napoli. Secondo quanto emerso, a compromettere l’organo sarebbe stato l’utilizzo del ghiaccio secco per la conservazione, che ne avrebbe provocato una vera e propria lesione da congelamento.

Intanto il bambino, in coma da oltre cinquanta giorni, resta in condizioni critiche. Per lui si fa strada l’ipotesi di un trapianto con un cuore artificiale sperimentale, unica possibile alternativa in attesa di sviluppi clinici e giudiziari sulla vicenda che sta scuotendo il mondo sanitario.