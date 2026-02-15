Furti e vandalismi nella zona orientale di Salerno: ladro sorpreso a dormire nello stabile in ristrutturazione

Nelle stesse ore si sono registrati altri episodi preoccupanti in zona Sant’Eustachio: la parrocchia locale è stata presa di mira con il furto di generi alimentari e di un televisore.

Continuano i tentativi di furto nella zona orientale di Salerno. Nei giorni scorsi, in uno stabile in ristrutturazione di via Martiri Ungheresi, nel quartiere Pastena, un uomo ha manomesso il sistema di videosorveglianza e forzato le porte d’ingresso per introdursi all’interno.

La scoperta è avvenuta la mattina seguente, quando gli operai hanno notato i segni dell’effrazione e hanno subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che, con sorpresa, hanno trovato il presunto ladro addormentato in uno degli appartamenti ancora in costruzione. L’uomo è stato condotto in caserma e denunciato.

Nelle stesse ore si sono registrati altri episodi preoccupanti in zona Sant’Eustachio: la parrocchia locale è stata presa di mira con il furto di generi alimentari e di un televisore. Numerose anche le segnalazioni di auto danneggiate e tentativi di scasso ai veicoli in sosta, soprattutto nelle ore serali.

Tra i residenti cresce l’allarme per una situazione che appare sempre più frequente, con la richiesta di un rafforzamento dei controlli notturni per garantire maggiore sicurezza nei quartieri della città.