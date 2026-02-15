Giugliano, 13enne pestato nella notte: frattura al naso e 20 giorni di prognosi

Il pestaggio sarebbe avvenuto nei pressi di un fast food in via Appia Sud, dove dalle parole si sarebbe rapidamente passati a schiaffi, pugni e calci.

Violenta aggressione nella notte tra il 14 e il 15 febbraio a Giugliano in Campania, dove un ragazzo di 13 anni è stato picchiato brutalmente da un coetaneo al termine di una lite.

Il pestaggio sarebbe avvenuto nei pressi di un fast food in via Appia Sud, dove dalle parole si sarebbe rapidamente passati a schiaffi, pugni e calci. Il giovane è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano con il volto tumefatto e diversi traumi.

I medici hanno riscontrato la frattura delle ossa nasali, oltre a contusioni e distorsioni a viso e collo, dimettendolo con una prognosi di 20 giorni.

Sull’episodio indagano i Carabinieri della tenenza di Melito di Napoli, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare il responsabile. Non è escluso che i due minorenni si conoscessero già.