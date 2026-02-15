Movida sotto controllo tra Vesuviano e area nord: scoperte discoteche abusive e scattano denunce

Controlli serrati dei Carabinieri insieme ai vigili del fuoco tra Torre del Greco, Ercolano, Cercola e Pollena Trocchia per contrastare irregolarità nella movida e garantire la sicurezza nei locali notturni.

L’episodio più grave è emerso a Torre del Greco, dove i militari hanno scoperto una discoteca abusiva allestita in un deposito in via delle Vigne, nella periferia cittadina. A gestirla un 44enne, denunciato per apertura non autorizzata di locale: all’interno circa 40 clienti, senza alcuna misura di sicurezza, uscite di emergenza o controlli antincendio.

A Pollena Trocchia, invece, ispezione in una discoteca di via Garibaldi: riscontrate gravi carenze nei sistemi antincendio, uscite di emergenza ostruite e personale di sicurezza insufficiente. Nel locale erano presenti 670 persone a fronte di una capienza consentita di 400. L’attività è stata sospesa immediatamente e l’amministratore denunciato.

Durante i controlli è scattata anche l’azione contro lo spaccio: a Torre del Greco un 45enne incensurato è stato sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina, mentre a Ercolano un altro uomo è stato trovato con alcune dosi di marijuana nel parcheggio della Terrazza Due Golfi.