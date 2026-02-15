Pagani, la Cassazione conferma il carcere per Domenico Galasso: resta in cella l’uomo ritenuto al vertice del clan

A Pagani restano le porte del carcere per Domenico Galasso, 64 anni, arrestato lo scorso ottobre perché ritenuto organico al clan che faceva capo a Rosario Giugliano, oggi collaboratore di giustizia.

A Pagani restano le porte del carcere per Domenico Galasso, 64 anni, arrestato lo scorso ottobre perché ritenuto organico al clan che faceva capo a Rosario Giugliano, oggi collaboratore di giustizia. La decisione definitiva è arrivata dalla Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso della difesa confermando la custodia cautelare in carcere.

Secondo i giudici, Galasso – già protagonista in passato della guerra di camorra tra la Nuova Famiglia e la Nuova Camorra Organizzata – era stato cooptato nel nuovo progetto criminale di Giugliano, finalizzato al controllo del territorio paganese e delle aree limitrofe.

La Suprema Corte sottolinea come il quadro indiziario sia solido e fondato sulle dichiarazioni convergenti di più collaboratori di giustizia, oltre che su intercettazioni e attività investigative. Galasso viene descritto come figura centrale del clan, non solo con ruoli esecutivi ma anche come consigliere fidato del capoclan, presente ai summit e pronto a sostituirlo durante la detenzione, come riportato da “Lecronache”.

I giudici evidenziano inoltre l’elevata pericolosità sociale dell’indagato e il concreto rischio di reiterazione dei reati, ricordando come la sua lunga carriera criminale sia stata interrotta solo dai periodi di carcerazione, senza intaccarne prestigio e contatti negli ambienti camorristici. Per questi motivi, la Cassazione ha confermato la permanenza in cella.