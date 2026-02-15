Pagani, ladri rubano i regali di una bimba di 5 anni durante la festa a sorpresa al Pegaso

Una festa pensata per regalare un sorriso si è trasformata in un’amara sorpresa. Una bambina di cinque anni di Scafati stava festeggiando il suo compleanno con gli amichetti di scuola al Centro Commerciale Pegaso, a Pagani, quando ignoti hanno preso di mira un’auto parcheggiata nell’area di sosta, portando via tutti i regali preparati per lei.

La sorpresa era stata organizzata con cura da alcuni amici e genitori: palloncini, sorrisi e tanta emozione per accogliere la piccola, che non immaginava nulla. Durante i festeggiamenti, però, i ladri hanno approfittato della situazione per colpire, rubando i doni custoditi nell’auto di un’assistente sociale presente alla festa.

Oltre al danno economico, resta soprattutto la delusione per una bambina che non ha potuto scartare i suoi regali nel giorno più atteso dell’anno. La vicenda, raccontata sui social, ha però fatto emergere il lato migliore della comunità: in tanti si sono subito offerti di comprare nuovi doni per rimediare al gesto vile, come riportato da “Il Mattino“.

«Aveva gli occhi pieni di gioia, poi in un attimo tutto si è spento», ha raccontato una delle mamme presenti. Nel pomeriggio, grazie alla solidarietà di molti cittadini, è arrivato almeno un nuovo regalo per la piccola.

Resta l’amarezza per l’ennesimo furto in un’area commerciale, ma anche la consolazione di una comunità che non ha voltato lo sguardo dall’altra parte, trasformando una brutta storia in un gesto collettivo di affetto.