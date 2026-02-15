Scafatese inarrestabile: ottava vittoria di fila, battuto l’Atletico Lodigiani 3-2

Prosegue senza soste la marcia in vetta della Scafatese Calcio 1922, che sul sintetico del Vitiello supera per 3-2 un coriaceo Atletico Lodigiani al termine di una gara ricca di emozioni ed eurogol.
I canarini partono forte e sbloccano il risultato con Convitto, che pennella un destro a giro sotto l’incrocio. Poco dopo Acquadro raddoppia con una conclusione potente dalla distanza. Gli ospiti però non mollano: Botta accorcia con un preciso tiro sul secondo palo e Coulibaly firma il pareggio con una bordata dai 35 metri che lascia immobile Leonardo.
Nella ripresa mister Ferraro cambia volto alla squadra con diversi innesti dalla panchina. La mossa decisiva arriva nel finale: Di Santo si procura un calcio di rigore che Molinaro trasforma con freddezza, regalando alla Scafatese tre punti pesantissimi.
Con questo successo i gialloblù mantengono il primato e tengono a distanza il Trastevere Calcio, secondo in classifica. La corsa verso l’obiettivo continua, tra entusiasmo e grande fiducia dell’ambiente.