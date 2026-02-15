Spedizione punitiva tra minorenni vicino alla stazione: cinque indagati dalla Procura

Cinque ragazzini sono finiti nel registro degli indagati per aver accerchiato e picchiato un coetaneo al termine di una lite.

Scattano le indagini della Procura per i minorenni dopo una violenta aggressione avvenuta nei mesi scorsi nei pressi della stazione ferroviaria cittadina. Cinque ragazzini sono finiti nel registro degli indagati per aver accerchiato e picchiato un coetaneo al termine di una lite.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il gruppo avrebbe raggiunto la vittima nell’area dello scalo ferroviario, colpendola ripetutamente con calci e pugni. Le ferite riportate sono state tali da rendere necessario il trasporto in ospedale, dove al giovane sono stati diagnosticati diversi giorni di prognosi.

A far partire l’inchiesta sono state le denunce presentate ai carabinieri, supportate da testimonianze e da elementi raccolti subito dopo l’episodio. I militari hanno trasmesso un’informativa alla Procura competente, che ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di lesioni personali.

Nei giorni scorsi i presunti responsabili sono stati ascoltati dagli investigatori, accompagnati dai genitori e dai rispettivi legali. Un passaggio decisivo per chiarire la dinamica dei fatti e le singole responsabilità, mentre proseguono gli accertamenti per verificare eventuali ulteriori profili di reato.