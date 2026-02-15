Trapianto record di cuore e fegato: salvato 32enne di Napoli con organi “a specchio”

Un intervento eccezionale, durato 17 ore, ha salvato la vita a un paziente napoletano affetto da una rarissima anomalia anatomica. L’operazione è stata eseguita all’Ospedale Molinette, all’interno della Città della Salute di Torino, e rappresenta una prima mondiale nella chirurgia dei trapianti.

Il protagonista è Daniele Cacciapuoti, 32 anni, programmatore informatico originario di Napoli, nato con situs viscerum inversus, una condizione che comporta la disposizione “a specchio” degli organi interni. A questa particolarità si è aggiunta una grave cardiopatia congenita che, nel tempo, ha provocato anche un serio danno epatico, evoluto in cirrosi e carcinoma.

Dopo tre interventi a cuore aperto affrontati da giovanissimo e cure rivelatesi insufficienti, la speranza è arrivata a Torino, dove una équipe multidisciplinare ha deciso di tentare un trapianto combinato di cuore e fegato, trattando i due organi come un unico blocco da adattare a un’anatomia completamente invertita.

L’intervento, complesso e delicatissimo, ha richiesto una perfetta sincronia tra le équipe chirurgiche e un’organizzazione straordinaria. Oggi Daniele è ricoverato in area semintensiva: il decorso resta sotto stretto controllo, ma i segnali clinici sono incoraggianti e la riabilitazione è iniziata.

Per la famiglia è l’inizio di una nuova vita dopo anni di paura. Per la medicina italiana, un risultato che apre nuove prospettive nel trattamento di pazienti con anomalie anatomiche rare e conferma l’eccellenza della chirurgia trapiantologica nazionale.