Addio al fondatore degli Homo Sapiens, Marzio Mazzanti, aveva 80anni

È morto a 80 anni Marzio Mazzanti, fondatore e bassista degli Homo Sapiens. Icona della musica leggera italiana, vinse il Festival di Sanremo 1977 con “Bella da morire”

È scomparso a 80 anni Marzio Mazzanti, fondatore, cantante e bassista degli Homo Sapiens, storico gruppo pisano della musica leggera italiana, celebre per aver vinto il Festival di Sanremo nel 1977 con “Bella da morire”. <<< QUI IL VIDEO

Le sue condizioni di salute negli ultimi tempi si erano purtroppo aggravate. La band, inizialmente chiamata I Tarli, nacque nei primi anni Settanta grazie a Mazzanti, Claudio Lumetta, Maurizio Nuti e Robustiano Pellegrini.

Dopo il successo di “Un’estate fa” nel 1972 e “Tornerai tornerò” nel 1975, gli Homo Sapiens conquistarono Sanremo nel 1977, affrontando i grandi nomi della musica italiana.

Quell’edizione del Festival fu storica: la prima al Teatro Ariston, la prima trasmessa in tv a colori e, per la prima volta, vinta da un gruppo musicale.

Tanti successi incisi nel corso degli anni: 1975 – Tornerai, tornerò, 1976 – Pecos Bill, 1977 – Bella da morire, 1978 – Due mele, 1980 – Homo Sapiens, 1990 – Presagio di mare.

Marzio Mazzanti viveva a Fornacette e lascia la moglie, le figlie, il fratello e una rete di parenti e amici che gli sono stati sempre vicini.

La salma è esposta nella cappella della Pubblica Assistenza di Fornacette, mentre il funerale sarà celebrato martedì 17 febbraio alle 14:30 nella chiesa di Regina Pacis.