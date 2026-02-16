Aggredisce la compagna nella notte di San Valentino: 56enne arrestato dai carabinieri

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe prima lanciato contro la convivente alcuni utensili domestici, per poi aggredirla fisicamente.

Violenza domestica nella notte a Morra De Sanctis, in provincia di Avellino, dove un uomo di 56 anni è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe prima lanciato contro la convivente alcuni utensili domestici, per poi aggredirla fisicamente. A chiedere aiuto è stata la stessa donna, che ha contattato il 112.

All’arrivo dei carabinieri, il 56enne si sarebbe scagliato anche contro i militari, rendendo necessario l’intervento per bloccarlo e ammanettarlo. Su disposizione della Procura di Avellino, l’uomo è stato trasferito in carcere.

La vittima è stata medicata per le ferite riportate, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire nel dettaglio l’episodio.