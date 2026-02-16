Agropoli, rissa in un bar durante il Carnevale: coinvolti anche minorenni

L’episodio si è verificato mentre in città erano in corso gli eventi legati alla prima sfilata dei carri allegorici di Carnevale, richiamando numerosi cittadini e famiglie nelle strade del centro.

Una serata di festa si è trasformata in momenti di forte tensione nel centro di Agropoli, dove, poco prima della mezzanotte, all’interno di un bar è scoppiata una violenta lite culminata in una rissa. L’episodio si è verificato mentre in città erano in corso gli eventi legati alla prima sfilata dei carri allegorici di Carnevale, richiamando numerosi cittadini e famiglie nelle strade del centro.

La dinamica dei fatti

Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe iniziato con l’arrivo nel locale di due donne in evidente stato di ebbrezza. Poco dopo sarebbero giunti alcuni minorenni e, per motivi considerati futili, il confronto verbale sarebbe rapidamente degenerato in uno scontro fisico. Nel caos generale sarebbero intervenuti anche i genitori dei ragazzi coinvolti, dando vita a una discussione accesa fatta di urla, spintoni e momenti di forte concitazione.

I titolari dell’attività, impossibilitati a riportare la calma, si sarebbero rifugiati all’interno del bar, chiudendosi in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Intervento di sanitari e carabinieri

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ad alcune persone rimaste contuse durante la rissa. A seguire sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità, soprattutto in relazione al coinvolgimento di minorenni.