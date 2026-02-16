Angri, a Palazzo Doria la mostra che racconta l’anima di Vincent van Gogh tra arte e spiritualità

Ad Angri l’arte e la spiritualità si incontrano in un percorso dedicato al genio di Vincent van Gogh. È stata inaugurata lo scorso 14 febbraio, nelle sale di Palazzo Doria, la mostra “Dalla Bibbia alla tavolozza – Vincent van Gogh e la pittura dell’anima”, curata dall’architetto Renaldo Fasanaro e promossa dalla Pro Loco Angri in collaborazione con il Comune di Angri.

L’esposizione propone un intenso viaggio artistico e umano che ripercorre la vita del maestro olandese dagli anni giovanili a Groot Zundert fino alla morte ad Auvers-sur-Oise nel 1890. Un itinerario interiore che unisce pittura, fede e ricerca spirituale, già ospitato al Museo Diocesano di Salerno tra novembre 2025 e gennaio 2026, e ora approdato ad Angri grazie all’impegno delle realtà culturali locali.

In mostra sessanta opere, insieme a riproduzioni, mappe, fotografie d’epoca e una ricca selezione di documenti originali che raccontano la complessa vicenda personale e artistica di Van Gogh. Tra questi spiccano lettere indirizzate a Paul Gauguin, al fratello Theo e alla sorella Wil, oltre a testimonianze ufficiali come il rapporto della polizia di Arles, la petizione dei cittadini e una pagina del registro del manicomio di Saint-Paul-de-Mausole. Non mancano contributi critici dell’epoca, tra cui scritti di Albéric Aurier e la corrispondenza con Émile Bernard.

Particolare attenzione è riservata anche al pubblico scolastico, per il quale sono previste visite guidate con audioguida, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani all’arte e alla storia di uno dei pittori più influenti di sempre.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Angri – Assessorato alla Cultura, dell’Assostampa Valle Sarno-Campania, del Parco Regionale dei Monti Lattari e dell’UNPLI provinciale e regionale.

Per Fasanaro, salernitano di origine e residente a Roma, si tratta di un ritorno a Palazzo Doria dopo il successo delle precedenti mostre dedicate a Ernest Hemingway nel 2022 e a Giacomo Leopardi nel 2025. Specializzato in esposizioni storico-documentarie che intrecciano arte e letteratura, Fasanaro è stato anche coordinatore artistico delle stazioni dell’arte della metropolitana di Napoli.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 29 marzo, offrendo un’occasione preziosa per riscoprire l’anima tormentata e luminosa del “Rosso Olandese” attraverso un racconto intenso, colto e profondamente umano.