Auto cannibalizzata nei boschi di Croce di Cava: scatta la segnalazione per rischio ambientale

Le guardie ambientali dell’ANPANA del Coordinamento Provinciale di Salerno hanno rinvenuto nei boschi di Croce di Cava un’auto abbandonata e completamente smembrata.
Si tratta di una Fiat 126 privata di numerosi pezzi meccanici e parti di carrozzeria, lasciata tra la vegetazione in evidente stato di degrado. Un episodio purtroppo non isolato, che contribuisce all’inquinamento del territorio e al deterioramento dell’ambiente naturale, come riportato da “SalernoToday”.
Le guardie ambientali hanno immediatamente segnalato il ritrovamento alle autorità competenti per avviare le procedure di rimozione del veicolo e prevenire ulteriori danni ambientali, ribadendo l’importanza di controlli costanti per contrastare l’abbandono illecito di rifiuti e mezzi fuori uso.