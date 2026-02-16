Auto cannibalizzata nei boschi di Croce di Cava: scatta la segnalazione per rischio ambientale

Le guardie ambientali hanno immediatamente segnalato il ritrovamento alle autorità competenti per avviare le procedure di rimozione del veicolo

Le guardie ambientali dell’ANPANA del Coordinamento Provinciale di Salerno hanno rinvenuto nei boschi di Croce di Cava un’auto abbandonata e completamente smembrata.

Si tratta di una Fiat 126 privata di numerosi pezzi meccanici e parti di carrozzeria, lasciata tra la vegetazione in evidente stato di degrado. Un episodio purtroppo non isolato, che contribuisce all’inquinamento del territorio e al deterioramento dell’ambiente naturale, come riportato da “SalernoToday”.

Le guardie ambientali hanno immediatamente segnalato il ritrovamento alle autorità competenti per avviare le procedure di rimozione del veicolo e prevenire ulteriori danni ambientali, ribadendo l’importanza di controlli costanti per contrastare l’abbandono illecito di rifiuti e mezzi fuori uso.

