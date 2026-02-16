Auto da collezione scomparsa nel nulla: offerti 100mila euro di ricompensa per ritrovare la supercar da 30 milioni

A mettere sul piatto la ricompensa è la famiglia del defunto proprietario dell’iconica supercar, oggi al centro di un’inchiesta della Procura di Milano, che ipotizza i reati di estorsione e falso.

Centomila euro a chiunque fornirà informazioni decisive per il recupero di una rarissima auto da collezione, dal valore stimato di circa 30 milioni di euro, sparita nel nulla nelle scorse settimane.

A mettere sul piatto la ricompensa è la famiglia del defunto proprietario dell’iconica supercar, oggi al centro di un’inchiesta della Procura di Milano, che ipotizza i reati di estorsione e falso.

Gli eredi, che hanno già presentato una denuncia dettagliata con nomi e circostanze, lanciano ora un appello pubblico: chiunque avesse notizie o avvistasse il veicolo può contattare i legali Angelo e Sergio Pisani di Napoli e l’avvocato Francesco Sacchetti di Milano. La ricompensa verrà riconosciuta al momento del rientro in possesso dell’auto.

Intanto dalle indagini difensive emergono nuovi elementi: al Pubblico Registro Automobilistico risulta una denuncia di smarrimento delle targhe intestata a un noto collezionista francese. Un particolare che, secondo i legali, rafforzerebbe il sospetto di un’operazione studiata per far perdere le tracce del veicolo, dopo una contestata cessione e una possibile esportazione all’estero.

Nella denuncia, la famiglia parla anche di pressioni e minacce, in un contesto di forte fragilità emotiva che avrebbe portato alla firma di alcuni atti ora sotto esame.

«La speranza – spiegano gli avvocati – è che l’appello pubblico e la ricompensa possano rompere il muro di silenzio e riportare in Italia uno dei modelli più rari e preziosi al mondo».