Bimba azzannata da un pitbull nella villa comunale di Salerno

A Salerno, una bambina di 2 anni è stata azzannata da un pitbull nella villa comunale. Fortunatamente ferite lievi. Le forze dell’ordine cercano i proprietari e si rilancia l’obbligo di museruola per cani pericolosi.

Momenti di paura nella villa comunale questa mattina, quando una bambina di due anni è stata aggredita da un pitbull mentre era con i genitori.

La piccola è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso al Ruggi d’Aragona di Salerno, dove gli accertamenti hanno evidenziato ferite superficiali al cuoio capelluto.

Non è stato necessario alcun intervento chirurgico, e la bambina resterà in osservazione presso il reparto di Chirurgia Pediatrica.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti vigili urbani e polizia, che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti.

Secondo le prime informazioni, il cane vagava libero nei viali della villa senza guinzaglio. Attualmente si stanno cercando due persone che potrebbero essere i proprietari dell’animale, che dopo l’accaduto si sarebbero allontanati.

Dopo l’episodio, l’avvocato Antonio Cammarota, già consigliere comunale e presidente della Commissione Trasparenza, ha lanciato un appello: “L’obbligo di museruola, sempre e non solo su richiesta dell’autorità, per i cani pericolosi o di grossa taglia è un atto di civiltà e sicurezza, sia per le persone che per il proprietario e l’animale.”

Cammarota ha ricordato che già nel giugno 2024, su sua proposta, la Commissione Statuto e Regolamenti aveva approvato l’obbligo di museruola per i cani pericolosi, con sanzioni di 250 euro in caso di inosservanza, ma il provvedimento non è mai passato all’esame del Consiglio comunale. “Le cronache raccontano ciclicamente di aggressioni, talvolta tragiche. È ora di adottare misure concrete per prevenire questi episodi”, ha aggiunto.

Infine, Cammarota sottolinea come l’individuazione delle razze pericolose si basi sull’Ordinanza Ministeriale del 12 dicembre 2006, pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel gennaio 2007. “Non si tratta di ledere nessuno, ma di tutelare le persone, garantendo sicurezza senza compromettere la cura degli animali di affezione”, conclude.