Bimba di due anni azzannata da un cane nella villa comunale di Salerno: ricoverata al Ruggi

Momenti di paura questa mattina nella Villa Comunale di Salerno, dove una bambina di due anni è stata aggredita alla testa da un cane mentre giocava sotto lo sguardo dei genitori. L’episodio è avvenuto intorno a mezzogiorno nel cuore di Salerno.

Secondo una prima ricostruzione, l’animale — un pastore belga malinois — era condotto al guinzaglio da una donna, ma si sarebbe improvvisamente liberato scagliandosi contro la piccola. Il morso alla testa ha provocato una forte perdita di sangue, ma la presa del cane si è interrotta quasi subito grazie all’intervento immediato dei genitori.

La corsa in ospedale

La bambina è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, dove è arrivata in codice rosso. Dopo gli accertamenti clinici e il trasferimento in chirurgia pediatrica, i medici hanno escluso lesioni profonde o danni interni al cranio. La piccola resta ricoverata in osservazione, ma non è stato necessario alcun intervento chirurgico.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e della Polizia di Stato per ricostruire con precisione l’accaduto. Diversi testimoni riferiscono che il cane fosse inizialmente al guinzaglio e che, dopo l’aggressione, la donna che lo conduceva si sia allontanata rapidamente senza prestare soccorso. Gli investigatori stanno acquisendo anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Il precedente in provincia

Non si tratta purtroppo di un caso isolato nel Salernitano. Il più drammatico episodio risale al 2024 a Eboli, dove un bambino di 13 mesi perse la vita dopo essere stato aggredito da due pitbull all’ingresso della propria abitazione.

Le autorità invitano alla massima prudenza nella gestione degli animali, soprattutto in luoghi pubblici frequentati da famiglie e bambini.