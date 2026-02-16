Caduta di calcinacci in via Uscioli: strada chiusa a Nocera Superiore per motivi di sicurezza

Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un distacco di calcinacci dal cornicione di un edificio in via Uscioli, all’altezza dei civici 462-466, nel territorio di Nocera Superiore.

Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un distacco di calcinacci dal cornicione di un edificio in via Uscioli, all’altezza dei civici 462-466, nel territorio di Nocera Superiore. L’episodio ha reso necessario l’immediato intervento della Polizia Municipale, dei tecnici comunali dell’UTC e dei Vigili del Fuoco per un sopralluogo congiunto volto a valutare i rischi per la pubblica incolumità.

Secondo quanto emerso dalle prime verifiche tecniche, il distacco sarebbe riconducibile alle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato la zona nelle ultime ore. Alla luce del potenziale pericolo, il sindaco Gennaro D’Acunzi ha disposto con Ordinanza della Polizia Municipale n. 38 del 16 febbraio 2026 la chiusura immediata al transito veicolare del tratto interessato di via Uscioli, fino al completamento degli interventi di messa in sicurezza dell’edificio.

Per consentire comunque l’accesso alle abitazioni dei residenti, è stata istituita un’inversione del senso di marcia con ingresso da via V. Russo, in prossimità di piazza Marco Polo, mentre resta invariata l’uscita verso via Spagnuolo.

L’amministrazione comunale ha assicurato che la situazione sarà monitorata costantemente e che la strada verrà riaperta non appena saranno eliminate le condizioni di pericolo, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei cittadini.