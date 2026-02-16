Campania, doppia allerta meteo: in arrivo venti forti e temporali fino a domani sera

Doppia allerta meteo in Campania: venti forti, mare agitato e temporali intensi in diverse aree della regione fino al 17 febbraio. Possibili allagamenti e criticità idrogeologiche.

Nuova fase di maltempo in Campania, dove la Protezione Civile regionale ha diramato due allerte meteo di livello giallo valide dalle ore 18 di oggi fino alle 18 di domani.

L’avviso riguarda, da un lato, l’arrivo di venti forti occidentali su gran parte del territorio regionale, con raffiche anche intense e mare agitato lungo le coste esposte. Restano escluse dall’allerta vento le zone dell’Alto Volturno e Matese, dell’Alta Irpinia e Sannio e del Tanagro.

Parallelamente è stata diramata un’allerta per temporali che potranno manifestarsi in modo improvviso e localmente intenso, soprattutto nelle aree del Cilento e del Tanagro. Non si escludono fenomeni accompagnati da grandine e fulmini.

Secondo il bollettino regionale, la situazione meteorologica resta caratterizzata da una certa incertezza, con rovesci che potrebbero svilupparsi rapidamente a livello locale.

Tra le principali criticità possibili si segnalano:

allagamenti urbani,

innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua,

scorrimento delle acque sulle sedi stradali,

possibili frane nelle zone più fragili.

La Protezione Civile ha invitato i Comuni a mantenere attivi i Centri Operativi Comunali e a monitorare con particolare attenzione alberature, strutture esposte al vento e aree costiere soggette a moto ondoso.

L’allerta per venti forti, con raffiche in rotazione da nord-ovest durante la notte, interessa quasi tutta la regione. Sono escluse le aree dell’Alto Volturno e Matese, dell’Alta Irpinia e Sannio e del Tanagro. Il mare potrà risultare agitato con possibili mareggiate lungo i tratti costieri esposti.

L’allerta temporali, con criticità idrogeologica di livello giallo, riguarda invece la Piana del Sele e l’Alto Cilento, il Tanagro e il Basso Cilento. In queste zone i temporali potranno svilupparsi rapidamente e risultare localmente intensi.

In sintesi:

Alto Volturno e Matese, Alta Irpinia e Sannio non sono interessati dalle nuove allerte;

il Tanagro è coinvolto nell’allerta per temporali ma non in quella per vento;

le altre zone della Campania sono interessate sia dall’allerta vento e mare agitato sia dal rischio temporali.