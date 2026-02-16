Carabinieri di Salerno eroi alle Olimpiadi: salvata una donna dal soffocamento a Cortina d’Ampezzo

Un intervento rapido e decisivo ha evitato una tragedia nel pomeriggio del 14 febbraio a Cortina d’Ampezzo, una delle sedi delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina.

Un intervento rapido e decisivo ha evitato una tragedia nel pomeriggio del 14 febbraio a Cortina d’Ampezzo, una delle sedi delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina. Protagonisti dell’azione di soccorso alcuni militari dell’Arma dei Carabinieri provenienti dalla provincia di Salerno, impegnati nei servizi di sicurezza predisposti per l’evento sportivo internazionale.

I carabinieri avevano appena concluso il turno di servizio e stavano rientrando in caserma quando sono stati richiamati dalle grida d’aiuto provenienti dalla strada. Un uomo, visibilmente agitato, segnalava un grave malore avvenuto all’interno di un bed & breakfast poco distante. Senza perdere tempo, i militari si sono precipitati nella struttura, dove hanno trovato una donna di origini danesi riversa a terra e priva di sensi, con evidenti difficoltà respiratorie riconducibili a un soffocamento.

Compresa immediatamente la gravità della situazione, uno dei carabinieri ha allertato il 118 mentre gli altri, seguendo le indicazioni fornite telefonicamente dagli operatori sanitari, hanno iniziato le manovre di primo soccorso. Grazie alla prontezza d’azione e alla formazione ricevuta, sono riusciti a mantenere la donna in condizioni stabili fino all’arrivo dell’ambulanza.

I sanitari hanno poi trasferito la paziente all’Ospedale di Pieve di Cadore per gli accertamenti e le cure necessarie. Secondo quanto emerso, l’intervento tempestivo dei militari è stato determinante per salvarle la vita.