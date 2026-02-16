Carnevale annullato per il maltempo a Sant’Antonio Abate: sfilata rinviata alla prossima settimana

La pioggia abbattutasi nella giornata di ieri su Sant’Antonio Abate ha costretto gli organizzatori ad annullare la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi di ballo prevista per la sera. Una decisione presa di comune accordo per garantire la sicurezza di partecipanti e pubblico.
A comunicarlo è stata la sindaca Ilaria Abagnale, spiegando che l’evento sarà recuperato già dalla prossima settimana. Il Carnevale si svolgerà infatti martedì 17 e domenica 22 febbraio, con l’obiettivo di permettere a tutti di vivere la festa in serenità e senza rischi.
«Sappiamo quanto fosse atteso questo momento – ha sottolineato la prima cittadina – ma la sicurezza viene prima di tutto». L’amministrazione ha ringraziato cittadini e partecipanti per la comprensione, confermando l’impegno a garantire un Carnevale all’altezza delle aspettative.