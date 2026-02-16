Castellammare di Stabia: condanna definitiva per un gestore di centro scommesse abusivo

La vicenda nasce da un controllo della Guardia di Finanza, durante il quale i militari avevano rilevato giocate su un sito estero privo di autorizzazioni e sequestrato ricevute.

La Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di F.V., gestore di un centro scommesse abusivo a Castellammare di Stabia, confermando la condanna a due anni di reclusione per esercizio illecito di attività riservate allo Stato o ai concessionari autorizzati.

La vicenda nasce da un controllo della Guardia di Finanza, durante il quale i militari avevano rilevato giocate su un sito estero privo di autorizzazioni e sequestrato ricevute, appunti manoscritti e digitalizzati contenenti nomi e somme di denaro. Questo materiale delineava, secondo gli investigatori, un vero e proprio sistema di intermediazione clandestina delle scommesse, come riporta “Metropolis“.

La Corte d’Appello aveva già stabilito che l’attività non si limitava a gestione privata, ma configurava un’organizzazione commerciale di scommesse per conto di terzi. La Cassazione ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito completa e coerente, dichiarando inammissibile il ricorso di F.V., che chiedeva un trattamento sanzionatorio più favorevole.

Oltre alla reclusione, l’imputato dovrà versare 3.000 euro alla cassa delle ammende. I giudici hanno sottolineato l’assenza di elementi favorevoli sulla futura condotta dell’imputato, anche alla luce di precedenti specifici, escludendo la possibilità di sospensione condizionale della pena.

