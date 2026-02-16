Cava de’ Tirreni: domani alle ore 11:00 l’ultimo saluto a Paolo Di Domenico

L’intera comunità di Cava de’ Tirreni si prepara a dare l’ultimo saluto a Paolo Di Domenico, 71 anni, scomparso il 7 febbraio e ritrovato senza vita ieri pomeriggio in un canalone nella frazione di Passiano, al termine di otto giorni di intense ricerche.

I funerali si terranno domani mattina: la cerimonia partirà alle ore 10:30 dalla casa dell’estinto in via Salvo D’Acquisto 22, località San Vito, per poi proseguire verso la Chiesa di San Vito Martire, dove alle ore 11:00 sarà celebrato il rito funebre.

La scomparsa di Paolo aveva profondamente colpito non solo Cava de’ Tirreni, ma anche i comuni limitrofi.

Subito dopo la notizia, si era attivata una grande catena di solidarietà: appelli sui social, diffusione di immagini e frame di videosorveglianza e l’intervento della figlia Daniela durante la trasmissione televisiva Chi l’ha visto?, per raccogliere segnalazioni utili.

Le ricerche si sono concentrate tra le frazioni di Passiano e Contrapone, con il coinvolgimento dei Vigili del Fuoco, che hanno effettuato anche un sorvolo con elicottero, volontari della Protezione Civile della Regione Campania, operatori del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, guardie ambientali e numerosi cittadini.

Le operazioni sono state supportate anche dall’uso di droni, ma per giorni non era emersa alcuna traccia dell’uomo.

Il tragico epilogo è arrivato ieri intorno alle ore 14, quando il corpo è stato rinvenuto nel canalone a Passiano. QUI https://www.agro24.it/2026/02/15/cava-de-tirreni-tragedia-a-passiano-ritrovato-senza-vita-paolo-di-domenico

Una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso l’intera comunità e che si conclude nel dolore, con Cava de’ Tirreni pronta a stringersi attorno alla famiglia Di Domenico nel momento dell’addio.