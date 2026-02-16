Crollo del costone roccioso alla Marina di Vietri sul Mare: tecnici al lavoro per la messa in sicurezza

Il distacco ha interessato circa 50 metri cubi di materiale roccioso e terroso, un volume ben superiore alle prime stime, che si è riversato con violenza verso la base del versante.

Momenti di forte apprensione in località Marina di Vietri sul Mare, dove una vasta porzione del costone roccioso sovrastante l’area abitata ha improvvisamente ceduto, provocando una frana di notevoli dimensioni. Il distacco ha interessato circa 50 metri cubi di materiale roccioso e terroso, un volume ben superiore alle prime stime, che si è riversato con violenza verso la base del versante.

Fortunatamente la massa di detriti si è arrestata a ridosso di un fabbricato residenziale senza causare feriti, ma l’impatto ha comunque prodotto danni strutturali all’edificio e ha reso necessario un intervento immediato per tutelare la sicurezza degli abitanti. Sei nuclei familiari sono stati sgomberati in via precauzionale, lasciando temporaneamente le proprie abitazioni in attesa delle verifiche tecniche sulla stabilità dell’area.

L’episodio ha riacceso la preoccupazione tra i residenti, già consapevoli della fragilità idrogeologica che caratterizza molte zone costiere. Per le famiglie coinvolte si tratta non solo di un evento naturale, ma di una vera emergenza sociale: il rientro nelle case sarà possibile solo dopo accurate valutazioni sulla sicurezza del costone e sulle condizioni degli immobili danneggiati.

Intervento immediato delle autorità

La frana ha mobilitato subito le istituzioni regionali e provinciali. L’assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, ha seguito l’evolversi della situazione in costante contatto con il direttore generale della Protezione Civile della Regione Campania, Italo Giulivo.

Quest’ultimo si è recato personalmente sul luogo del crollo per un sopralluogo insieme ai tecnici del Genio Civile di Salerno, che hanno avviato le prime verifiche sulla stabilità del costone e sui rischi residui per le abitazioni sottostanti.

Le prime analisi: parete scavernata e terreno instabile

Dalle prime valutazioni è emerso un quadro particolarmente delicato. Il costone roccioso risulta “scavernato” per una profondità stimata tra i cinque e i sei metri, segno di una fragilità strutturale preesistente, probabilmente aggravata dall’erosione e dalle recenti condizioni meteorologiche. Il crollo ha interessato materiale detritico proveniente da una parete molto ripida, confermando l’elevato grado di instabilità del versante.

Il cumulo di detriti, fermatosi a pochi metri dalle abitazioni, ha rappresentato una minaccia concreta per l’incolumità dei residenti, rendendo inevitabile lo sgombero immediato delle famiglie coinvolte. I tecnici stanno ora analizzando nel dettaglio l’area per stabilire gli interventi necessari di consolidamento e prevenzione di nuovi cedimenti.

Sicurezza e prevenzione: una sfida per il territorio

Con le verifiche ancora in corso, resta incerto il futuro a breve termine per le sei famiglie evacuate. La priorità assoluta è garantire la stabilità del costone e scongiurare ulteriori frane, attraverso opere di messa in sicurezza che potrebbero rivelarsi complesse e onerose. Solo al termine di questi interventi sarà possibile valutare il rientro nelle abitazioni.