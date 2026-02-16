Cuore danneggiato al trapianto, la madre chiede aiuto anche al Papa

Restano gravissime ma stazionarie le condizioni del bambino ricoverato dopo il trapianto di un cuore compromesso. I dettagli della consulenza dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù delineano un quadro clinico definito “altamente sfavorevole” per un nuovo intervento, ma la madre, Patrizia Mercolino, continua a sperare: «Chiedo aiuto a tutti, anche al Papa. Spero che quei medici si sbaglino e che si trovi presto un nuovo cuore».

Intanto l’Ospedale Monaldi di Napoli ha ribadito che “al momento” il piccolo potrebbe essere sottoposto a un nuovo trapianto. Nelle prossime ore l’équipe multidisciplinare si riunirà per una nuova valutazione che potrebbe risultare decisiva.

Emergono, nel frattempo, nuovi particolari sull’inchiesta della Procura di Napoli: il cuore prelevato a Bolzano sarebbe stato trasportato in un comune contenitore di plastica, senza dispositivi di controllo della temperatura. L’uso del ghiaccio secco avrebbe provocato un abbassamento estremo fino a -80 gradi, danneggiando l’organo prima dell’impianto. Sei tra medici e paramedici risultano indagati per lesioni colpose, mentre proseguono le verifiche degli ispettori ministeriali e regionali.

Il bambino sopravvive da oltre 50 giorni grazie all’Ecmo, una macchina extracorporea che comporta però seri rischi nel lungo periodo. Secondo gli specialisti romani, pesano un’emorragia cerebrale, un’infezione non controllata e una grave insufficienza multiorgano, condizioni ritenute incompatibili con un ritrapianto immediato.

«Ora penso solo a mio figlio, voglio che guarisca e torni a casa», ha detto la madre intervenendo a Domenica In. Il legale della famiglia ha chiesto un ulteriore parere a una struttura europea, mentre l’ipotesi di un cuore artificiale come soluzione temporanea appare al momento difficilmente praticabile.