Maxi blitz della Guardia di Finanza: oltre 500mila articoli di Carnevale sequestrati

Un fiume di maschere, gadget e articoli destinati soprattutto ai bambini, ma privi di garanzie di sicurezza e, in alcuni casi, contraffatti. È il bilancio del maxi blitz condotto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, che in vista del Carnevale ha sequestrato più di 500mila prodotti non conformi alle normative del Codice del Consumo. L’operazione rientra in un piano straordinario di controlli mirato a stroncare la vendita di articoli potenzialmente nocivi per la salute.

Nei depositi e sugli scaffali di negozi e magazzini sono stati trovati maschere, cravatte, guanti, palline, decorazioni, stelle filanti, brillantini, addobbi e gadget carnevaleschi, fino a mazze in plastica, parrucche e prodotti per la cura della persona. Articoli che, se venduti, avrebbero generato profitti illeciti per decine di migliaia di euro, mettendo a rischio la sicurezza dei consumatori.

I controlli hanno interessato un’area vastissima del territorio: a Napoli città nei quartieri di Chiaiano, Pianura, Fuorigrotta, Vomero, San Pietro a Patierno, Poggioreale, Zona Industriale, San Lorenzo, Vicaria, San Ferdinando e Mercato. In provincia, le ispezioni hanno riguardato Caivano, Casoria, Giugliano in Campania, Quarto, Qualiano, Palma Campania, Nola, Sant’Anastasia, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Gragnano, Sorrento e Vico Equense.

Sul fronte sanzionatorio, 35 persone sono state segnalate alla Camera di Commercio per violazioni amministrative, con multe fino a 30mila euro. Altre 19 sono state denunciate alle Autorità Giudiziarie per reati gravi come contraffazione, frode in commercio e ricettazione. L’azione delle Fiamme Gialle lancia un messaggio chiaro: il Carnevale non può diventare terreno fertile per affari illegali, e la sicurezza dei bambini viene prima di tutto.

I consumatori sono invitati a prestare attenzione e diffidare di prodotti a basso costo privi di certificazioni di sicurezza, perché dietro un articolo economico potrebbe nascondersi un rischio reale per la salute.