Napoli, accoltellato il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo

Paura nel pomeriggio di oggi nel centro di Napoli, dove il figlio 18enne della tiktoker Rita De Crescenzo è stato accoltellato nel corso di un episodio ancora al vaglio degli investigatori.

Paura nel pomeriggio di oggi nel centro di Napoli, dove il figlio 18enne della tiktoker Rita De Crescenzo è stato accoltellato nel corso di un episodio ancora al vaglio degli investigatori. Il giovane, all’anagrafe Francesco Pio ma conosciuto sui social come “Kekko”, è stato accompagnato al pronto soccorso dell’Ospedale dei Pellegrini.

Secondo quanto trapela, le condizioni del ragazzo non sarebbero gravi: i sanitari hanno escluso complicazioni di rilievo, stilando una prognosi di sette giorni per una ferita da taglio alla gamba. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Commissariato Montecalvario della Polizia di Stato.

Le circostanze dell’aggressione restano al momento poco chiare. Come previsto in questi casi, il personale sanitario ha segnalato l’accesso del ferito alle forze dell’ordine, dando il via agli accertamenti.

Il giovane era già balzato agli onori della cronaca nel gennaio 2024, quando fu rintracciato dopo essersi allontanato da una casa famiglia: venne fermato sul Lungomare di Napoli alla guida di uno scooter, senza patente, e successivamente affidato agli assistenti sociali per il trasferimento in un’altra struttura nel Casertano.

Le indagini proseguono per ricostruire dinamica e responsabilità dell’accoltellamento.