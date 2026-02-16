Noceera. Piedimonte, mobilità in crisi: proposta di senso unico sulla Sr 266 per ridurre traffico e smog

Allarme viabilità nel quartiere Piedimonte di Nocera Inferiore, dove i residenti convivono ogni giorno con traffico intenso, mezzi pesanti a ridosso delle abitazioni e condizioni di sicurezza precarie. A sollevare la questione è Antonio Schiavo, responsabile giovani di Azione Nocera Inferiore, che in un comunicato denuncia le criticità della Strada regionale 266.

Secondo Schiavo, la carreggiata è troppo stretta per sostenere il doppio senso di marcia e in diversi tratti mancano persino i marciapiedi, rendendo pericolosi anche gli spostamenti a piedi. Rumore, smog e ingorghi continui pesano soprattutto su famiglie con bambini, anziani e persone con disabilità.

Da qui la proposta di una soluzione a costo zero: trasformare la Sr 266 in senso unico verso Nocera, deviando il traffico opposto su via Fratelli Buscetto. Una riorganizzazione che, secondo il promotore, permetterebbe una circolazione più fluida, il recupero di spazio per marciapiedi e una sensibile riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico.

La modifica avrebbe effetti positivi anche sul tessuto produttivo, favorendo l’accessibilità all’area industriale Pip di Casarzano, e si inserirebbe in una visione più ampia di ridisegno della mobilità urbana, in dialogo con il progetto di recupero del cosiddetto “binario morto” portato avanti dall’amministrazione comunale.