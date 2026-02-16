Nocera Inferiore, l’Ospedale Umberto I primo in Italia per pacemaker leadless in day hospital

L’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore si conferma un’eccellenza nazionale nel campo della cardiologia interventistica, risultando la prima struttura in Italia per numero di impianti di pacemaker leadless effettuati per via giugulare. È inoltre l’unico ospedale del Paese a eseguire questi interventi in regime di day hospital.
Una scelta organizzativa che rappresenta un importante passo avanti nel percorso di cura dei pazienti, garantendo procedure meno invasive, tempi di recupero più rapidi e un significativo contenimento dei costi sanitari. La riduzione dei giorni di degenza consente infatti una migliore ottimizzazione delle risorse ospedaliere e una maggiore efficienza del servizio.
Il risultato valorizza il lavoro dell’équipe medica e rafforza il ruolo di Nocera Inferiore come centro di riferimento per l’innovazione sanitaria a livello nazionale, capace di coniugare alta specializzazione clinica e sostenibilità del sistema sanitario.